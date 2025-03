Pokój w Ukrainie? Prof. Ponomariow wskazuje, że jest tylko jeden sposób

Czy dzięki działaniom USA i Europy w jakiś sposób zmierzamy do pokoju w Ukrainie? Czy ten pokój będzie trwały, czy też Putin będzie miał odwagę, by po raz kolejny zaatakować Ukrainę, skoro będą tam Amerykanie ze swoim biznesem i być może europejskie wojska z misją stabilizacyjną? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski, prowadzący program "Newsroom" zwrócił się do prof. Władimira Ponomariowa, rosyjskiego opozycjonisty, członka Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego w Warszawie. - Długo myślałem, jakie warunki muszą być spełnione, żeby nastąpił trwały pokój. Niestety, nie widzę innego wyjścia jak porażkę reżimu Putina - stwierdził prof. Ponomariow. Zwrócił uwagę, że część opozycji rosyjskiej liczy na to, że gdy Putin odejdzie z reżimem w Rosji nastąpi coś podobnego, jak po śmierci Stalina w Rosji. Przyjdzie po nim ktoś taki jak Nikita Chruszczow, potem taki jak Leonid Breżniew i wreszcie ktoś taki, jak Michaił Gorbaczow. - Tylko nie mówią, że potem pojawił się Putin. Nie mówią, że Chruszczow w 1962 roku postawił świat na krawędzi wojny nuklearnej - zauważył gość programu "Newsroom". Jego zdaniem wszystkie państwa związane z tzw. formatem z Rammstein muszą wspólnie z Ukrainą opracować strategię zwycięstwa nad Putinem. Podkreślił, że przegra on, gdy tak zdecyduje opinia społeczna w Rosji i rosyjskie elity. Jeśli oni nie uznają, że Putin poniósł klęskę, a zostanie podpisana jakaś umowa pokojowa, to za kilka lat rozpocznie się kolejna wojna. Prof. Ponomariow zwrócił też uwagę na oddziaływanie kremlowskiego reżimu na Europę, podobnego do tego, jaki miał reżim komunistyczny. - Agenci wpływu, dywersanci i tak dalej, będą próbowali rozluźnić europejskie więzi. Będzie tak jak na Węgrzech, na Słowacji, będzie tak jak z Le Pen, itd. Będzie wprowadzał swoją ideologię do Europy i nastąpi pełzający proces dochodzenia do nowej wojny światowej, na początku hybrydowej, zimnej, a potem do rzeczywistych działań wojennych - przewiduje prof. Ponomariow.

Rozwiń