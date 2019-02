Pokłosie afery ze Stefanem Niesiołowskim w roli głównej. Kolega nie chce go w klubie parlamentarnym

- Będziemy musieli się z nim rozstać - powiedział Eugeniusz Kłopotek w rozmowie z se.pl. W ten sposób odniósł się do obecnej sytuacji swojego kolegi z klubu PSL-UED Stefana Niesiołowskiego. Polityk jest na ustach wszystkich przez doniesienia o seksaferze i korupcji.

Od czwartku wszyscy mówią o Stefanie Niesiołowskim. O zainteresowaniu jego osobą świadczy też to, że internauci licznie wpisują jego nazwisko w wyszukiwarkę . A wszystko przez to, że ma być zamieszany w aferę korupcyjną.

"Tego się nie spodziewałem"

W rozmowie z portalem se.pl poseł przyznał, że kiedy dotarły do niego doniesienia o aferze z udziałem Niesiołowskiego, "wcisnęło go w fotel". I choć zaznaczył, że ciężko m o tym mówić, dość stanowczo wypowiedział się w kwestii przyszłości kolegi.

Jak zaznaczył, ma żal do Niesiołowskiego. - Jeśli to, o czym piszą media, ma na sumieniu Stefan, to powinien nam wcześniej powiedzieć o tym wszystkim, zanim wchodził z PSL w sojusz. To nie jest dla niego dobra sytuacja - podkreślił Kłopotek.