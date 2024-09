"Pokażemy jak wyglądał atak na POLADĘ". Gawkowski ujawnia

Ujawnienie działań grup zajmujących się cyberprzestępczością zapowiedział w programie “Tłit” WP minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Widzimy coraz więcej grup, sabotażystów, które celują w administrację, w infrastrukturę, w różne miejsca w Polsce. Chcemy pokazać to, co udało nam się zrobić w ostatnich tygodniach i jakie będą kierunki na najbliższe tygodnie, nawet dni - powiedział Gawkowski w rozmowie z Patrykiem Michalskim. Dodał, że “chodzi o incydenty kierowane ze strony rosyjskiej”. - Widzimy aktywność grup rosyjskich, które od 1 września weszły na wyższy level - zdradził Gawkowski. Minister cyfryzacji sprecyzował, że chodzi o ataki na instytucje administracji rządowej i samorządowej. Ataki te mają być prowadzone z Rosji i Białorusi. - Pokażemy jak wyglądał atak na POLADĘ (Polska Agencja Antydopingowa - red.). Jak wektory wejścia wyglądały i co się stało z innymi instytucjami, po to, żeby ludzie sobie wyobrazili, co znaczy dzisiaj infiltracja, czyli wejście do urządzenia jednego pracownika - powiedział Krzysztof Gawkowski, zapowiadając konferencję prasową na ten temat. Minister dodał, że do czerwca tego roku zostało zagłoszonych 400 tys. incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa. - 100 tys. zostało podjętych, wiecie państwo o siedmiu - powiedział Gawkowski.

