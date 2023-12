"Pokaz siły". Ile osób ściągnie PiS na protest?

Na 11 stycznia PiS zapowiada wielki protest w obronie TVP. Jak mówił w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek, będzie to "pokaz siły". - Będzie to pokaz potęgi organizacyjnej PiS i próba budowy atmosfery przed wyborami samorządowymi i europejskimi, które będą w pierwszej połowie przyszłego roku - mówił. Wskazał, że partia Jarosława Kaczyńskiego chce powtórzyć sukces Donalda Tuska z Marszem 4 Czerwca i Marszem Miliona Serc. - PiS wchodzi na tę drogę, która ma przynieść jakieś obiecujące wyniki, zwłaszcza w wyborach samorządowych - mówił. Wskazał, że będzie to dość trudne, gdyż ze względu na pogodę styczeń nie sprzyja demonstracjom ulicznym. - Myślę, że PiS jest w stanie około 100 tys. ludzi do Warszawy ściągnąć i myślę, że tego typu liczba demonstrantów się pojawi - mówił rozmówca Małgorzaty Walczak.