Pojechali na miesiąc miodowy. Brytyjczyk znaleziony martwy w ramionach żony

Czad jest bezbarwny i bezwonny, ale za to silnie trujący. Do organizmu dostaje się przez układ oddechowy. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, powodując uszkodzenia mózgu i innych narządów. Przy mniejszych stężeniach zaczyna się niepozornie – od bólu głowy, duszności i nudności. Duże stężenie jest w stanie zabić człowieka nawet w ciągu kilku minut.