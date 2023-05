Nastolatek zwabiony do lasu i zamordowany

"The Sun" donosi, że tajska policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo młodego Brytyjczyka. To 44-letni Chaiwat Boongarin. Handlarz narkotyków nie przyznaje się do morderstwa. Jak wynika ze złożonych przez niego wyjaśnień, Ben i jego druga dziewczyna (16-letnia Suraphltchaya Khamsa) byli "umoczeni" w sprzedaż narkotyków.