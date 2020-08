Pojawił się projekt ws. "przestępstw popełnianych pod wpływem LGBT". Jest finansowany z Funduszu Sprawiedliwości

Termin realizacji projektu to 2020-2023 i zakłada m.in. "opracowanie działań zwiększających wiedzę obywateli w zakresie przysługujących im praw w kwestiach łamania praw sumienia ludzi wierzących oraz wolności wyznania", "zwiększenie wiedzy Polaków o problemie oddziaływania ideologii LGBT na osoby wyznające wiarę katolicką oraz przypadków obrazy ich uczuć religijnych" oraz "upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego".

"Obrona przed tęczową rewolucją". Projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Jak czytamy w komunikacie, "cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika 'Do Rzeczy' pt. Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT". Co więcej, inicjatorzy akcji zamierzają zorganizować dwie konferencje o tej tematyce.