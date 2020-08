Zbigniew Ziobro o "strefach wolnych od LGBT". "Polski rząd powinien zareagować stanowczo"

Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu tygodnikowi "Do Rzeczy". Minister sprawiedliwości był pytany m.in. o planowaną rekonstrukcję rządu, polegającą na zmniejszeniu liczby resortów.

- Jeśli nowa struktura rządu będzie służyła sprawniejszemu wprowadzaniu koniecznych reform, to jesteśmy gotowi po uzgodnieniu szczegółów warunkowo ją poprzeć. Jeśli miałaby to być tylko zmiana dla zmiany, to trudno, abyśmy ją zaakceptowali, zwłaszcza gdyby w wyniku reformy powstały olbrzymie resorty-molochy, którymi trudno efektywnie zarządzać - stwierdził Ziobro.