Pojawią się dwa nowe przedmioty w szkołach. Lubnauer mówi jakie

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła w programie "Tłit" o zmianach, jakie czekają uczniów w najbliższym czasie. Zastrzegła, że nie wiadomo jeszcze, czy wymiar nauczania religii zostanie zmniejszony o jedną godzinę tygodniowo już od nowego roku szkolnego, co zapowiadane było wcześniej. - W pewnym momencie to się stanie - zapewniła, nie podając konkretnej daty. Zapewniła natomiast, że od 1 września 2024 r. ocena z religii przestanie być wliczana do średniej i zniknie HIT, czyli przedmiot historia i teraźniejszość. W dalszej perspektywie wskazała, że od 1 września 2025 r. nauczane będą dwa nowe przedmioty: edukacja zdrowotna (zastąpi wychowanie do życia w rodzinie) i edukacja obywatelska.