Pogrzeb tragicznie zmarłego 4-letniego Piotrusia. Ludzie spełnili prośbę rodziców

"Kochany Piotrusiu, kiedy byliśmy razem, najpełniej rozumieliśmy, co tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym. Kiedy byłeś z nami, nigdy nie skarżyliśmy się, że czegoś nam brakuje. Zawsze potrafiliśmy się cieszyć tym, co w danej chwili mieliśmy. Kiedy byłeś z nami, niczego więcej nie pragnęliśmy. A teraz... jak mamy żyć? Jak żyć? Chcielibyśmy, byś mógł z nami być, by Cię móc przytulić, przycisnąć, pocieszyć" - brzmiały odczytane przez mężczyznę słowa rodziców dziecka.