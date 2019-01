Pogrzeb Pawła Adamowicza. Wiadomo, na co będą przeznaczone pieniądze "z tacy"

W sobotę miliony Polaków pożegnało Pawła Adamowicza. Wieczorem w Polsat News wspominał prezydenta Gdańska ks. prałat Ireneusz Bradtke z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Zdradził, na jaki cel zostaną przekazane pieniądze, zebrane podczas mszy na tacę.

- Paweł to był kolega, przyjaciel, który uśmiechał się do każdego człowieka. Jak to robisz, że tak o tobie źle mówią, a ty się do każdego uśmieechasz - kiedyś go zapytałem - zdradził ks. prałat. - "Ty jako ksiądz powinieneś to wiedzieć" - odpowiedział mi wtedy.