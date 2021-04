Pogrzeb księcia Filipa. Wzruszające słowa pożegnania płyną z całego świata

Pogrzeb księcia Filipa

Książę Harry sam na pogrzebie księcia Filipa. Nie będzie szedł obok brata, księcia Williama

Księcia Filipa żegnają politycy z całego świata

"Pogrzeb księcia Filipa. Oprawa muzyczna niezwykła. Z punktu widzenia jakości, detali, estetyki to nadzwyczajne wydarzenie kulturowe. A nie tylko, jak się pisze... polityczne. Dbałość o szczegóły nadzwyczajna i to w czasie pandemii" - napisał na Twitterze senator PO Bogdan Zdrojewski.

Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że pogrzeb księcia Filipa był transmitowany niemal na antenie każdej telewizji w Polsce. "Szczerze mówiąc, nie wiem po co, prawie wszędzie relacjonują pogrzeb Księcia Filipa. Od kiedy tak żyjemy życiem monarchii brytyjskiej?" - pyta polityk opozycji.

Ceremonię pożegnalną skomentował również wiceprezydent Krakowa. "Pożegnanie księcia Filipa, uroczysty pogrzeb i koniec pewnej epoki, pewnej tradycji. Powoli ten świat odchodzi do historii, ale robi to w porządnym stylu. Konserwatyzm nie umiera po cichu. God Save The Queen" - pisze samorządowiec w mediach społecznościowych.