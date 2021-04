Pogrzeb Krzysztofa Liedela. Data i szczegóły ceremonii

"Każdy, kto chce go pożegnać, zamiast kupować kwiaty, może wspomóc cel, który był bardzo bliski jego sercu, poprzez dokonanie wpłaty na rzecz: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. Numer konta: 33 8736 0006 3007 3700 8596 0001" - napisała Paulina Liedel.

Dodała, że gdyby z powodu panujących obostrzeń epidemicznych nie wszyscy mogliby wejść do kościoła, to na placu przed świątynią umieszczone będzie nagłośnienie. Parafia będzie również transmitować msze na żywo na swoim kanale na YouTube.

Krzysztof Liedel nie żyje. Miał 51 lat

"Odszedł Krzysztof Liedel, wieloletni Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Jego energia, chęć działania i charyzma sprawiały, że skupialiśmy się wokół niego szukając przywódcy i przewodnika. Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem i mentorem, i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Był większy niż życie - i życie go nie pomieściło" - napisało w komunikacie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.