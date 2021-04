Zmarł Krzysztof Liedel. Miał 51 lat

"Odszedł Krzysztof Liedel, wieloletni Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.Jego energia, chęć działania i charyzma sprawiały, że skupialiśmy się wokół niego szukając przywódcy i przewodnika. Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem i mentorem, i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Był większy niż życie - i życie go nie pomieściło" - napisano we wpisie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w mediach społecznościowych.