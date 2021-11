Pogrzeb dziecka, które poroniła migrantka. "Wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej"

Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała w poniedziałek, że stan kobiety niestety nadal jest ciężki. - Z tego, co nam przekazują lekarze, jest w ciężkim stanie. Straż Graniczna zapewniła opiekę psychologiczną jej mężowi oraz piątce ich dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Mężczyzna jest przywożony do szpitala, by móc odwiedzać kobietę. Mężczyzna wraz z 5 dzieci przebywa teraz w domu otwartym w Fundacji Dialog - powiedziała Anna Michalska.