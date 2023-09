Pogrzeb Dmitrija Utkina. Tajny pochówek "Wagnera" pod Moskwą

Dmitrij Utkin, drugi dowódca Jewgienija Prigożyna, został pochowany w czwartek pod Moskwą. Zginął w katastrofie lotniczej razem z liderem wagnerowców. Pogrzeb odbył się podczas zamkniętej ceremonii na Federalnym Cmentarzu Wojskowym w Mytiszczach. Utkin był jednym ze współzałożycieli grupy Wagnera i to od jego pseudonimu grupa wzięła swoją nazwę. Przydomek "Wagner" wziął się z fascynacji Utkina muzyką Richarda Wagnera, ulubionego kompozytora Hitlera. 53-letni weteran dwóch wojen w Czeczenii był emerytowanym oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Miał zbrodniczą przeszłość. Uczestniczył w zajmowaniu ukraińskiego Krymu, a także wspierał moskiewskie kampanie wojskowe w Syrii i działania wagnerowców w głośnej bitwie o Bachmut. Jego rola w grupie Wagnera nie była do końca znana. W przeciwieństwie do Prigożyna, władze Rosji zezwoliły na pochowanie Utkina z honorami wojskowymi. Jego pochówek odbył się wyłącznie w obecności rodziny, bez publicznego rozgłosu.