Pogrzeb Anastazji. Morze kwiatów na grobie zamordowanej 27-latki

Zabójstwo Anastazji. Banglijczyk nie przyznaje się do winy

W związku z tą makabryczną sprawą aresztowano 32-letniego mężczyznę pochodzącego z Bangladeszu, Salahuddina S. Od samego początku był on głównym podejrzanym. Początkowo przyznał się do kontaktu seksualnego z Polką, lecz później zaprzeczył temu. Mężczyzna nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. W międzyczasie udało się odtworzyć treść wiadomości SMS, którą aresztowany Banglijczyk wysłał do swoich znajomych we Włoszech.