Pogrzeb 700 ofiar z Doliny Śmierci. Nagrania pokazano nawet w USA

W poniedziałek odbył się pogrzeb 700 ofiar niemieckich zbrodni w Dolinie Śmierci na Pomorzu. W zabytkowym kościele w Chojnicach odprawiono liturgię pogrzebową wraz z 188 trumnami opasanymi biało-czerwonymi wstęgami, w których znalazły się szczątki 700 Polek i Polaków, zamordowanych przez niemieckich oprawców jesienią 1939 i w styczniu 1945 r. na terenie północnych obrzeży Chojnic. To właśnie tam pierwszy raz, w 2021 r. doszło do okrycia, w ramach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Prace trwały do lata 2024 r. IPN transmitował całą uroczystość "na żywo". Kluczowe fragmenty pogrzebu udostępniła agencja AP z USA. Amerykanie zobaczyli, jak wyglądało honorowe pożegnanie ofiar II wojny światowej. "Dziesiątki lat po ich zabiciu, w poniedziałek w Polsce odbył się państwowy pochówek szczątków ponad 700 ofiar masowych egzekucji nazistowskich Niemiec z czasów II wojny światowej, które niedawno odkryto w tak zwanej Dolinie Śmierci na północy kraju. Szczątki polskich cywilów, w tym 218 azylantów, ekshumowano w latach 2021-2024 z kilku oddzielnych masowych grobów na obrzeżach Chojnic" - przekazała agencja AP w opisie nagrania. Niewykluczone, że ofiar niemieckich zbrodni pod Chojnicami może być więcej. Jak wskazuje IPN, na Pomorzu Gdańskim może znajdować się więcej zbiorowych mogił ofiar Zbrodni pomorskiej, która była zaplanowaną akcją eksterminacyjną prowadzoną na polskiej ludności cywilnej przez Niemców, w ponad 400 miejscowościach.