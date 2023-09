Pogodowy koszmar w Grecji. Wyspa turystyczna pod wodą

Załamanie pogody niedaleko Aten. Na wyspie Eubea doszło do potężnych ulew, przez co część miejscowości znalazło się pod wodą. Agencja AP udostępniła nagrania świadków z turystycznych wiosek Xiria, Rovies czy Prokopi. Na nagraniach widać, że żywioł niszczył wszystko na swojej drodze, podczas gdy ulice przypominały rwące potoki. Wiele domów zostało zalanych, a część mostów i lokalnych dróg uległy poważnemu zniszczeniu. Ewakuacja z niektórych regionów była utrudniona, przez co ludzie szukali schronienia na wyższych piętrach lub dachach. Według greckich służb zginęło 16 osób, jednak liczba ta może wzrosnąć, ponieważ przewidywane są kolejne obfite opady. W czwartek front burzowy przejdzie przez środkową Grecję i znów może zasiać spustoszenie w części kraju.