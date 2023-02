Pogodowy armagedon. IMGW wydało czerwone alerty

Silnie zawieje także późnym wieczorem i w nocy. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie Wybrzeża i tam osiągną prędkość do 125 km/h. W głębi kraju porywy będą słabsze do 90 km/h, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie porywy wiatru osiągną prędkość do 100 km/h. - Im dalej na południe, tym te porywy będą słabsze, do 70-80 km/h - wskazał Folwarski.