Pogodowa katastrofa na początku maja. Polska w centrum chłodnych anomalii

Kwiecień najzimniejszy od 20 lat, a pogoda w weekend majowy oraz pierwsze dziesięć dni tego miesiąca wcale nie będzie lepsza. Według prognoz ECMWF Polska znajdzie się w centrum ujemnych anomalii temperaturowych.

Pogoda na majówkę 2021. Anomalie temperatur do 3 maja mogą sięgnąć 6 st. C poniżej normy wieloletniej dla tej pory roku

Według Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody temperatury powietrza w tym tygodniu (do 3 maja) będą poniżej średniej normy wieloletniej. Może być zimniej nawet o 6 stopni C. niż zazwyczaj o tej porze roku. Sześć stopni to duża anomalia i prawdopodobnie nadchodzący długi weekend będzie jednym z najzimniejszych w ostatnich latach.

Pogoda na majówkę. Gdzie jechać?

Według IMGW weekend majowy (sobota i niedziela) zapowiada się jako pochmurny, przejaśnienia możliwe będą głównie na północy. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie też deszczowo. Temperatura powietrza kształtować się będzie od 7 do 14 stopni C. W sobotę na krańcach południowo-wschodnich może być nieco cieplej.

- W czwartek opublikujemy dokładniejszą prognozę dotyczącą weekendu majowego. Nie wygląda to obiecująco dla osób, które wybierają się na majówkę. Będą opady i zachmurzenie. Napływom chłodnego powietrza sprzyja zjawisko oscylacji arktycznej - mówi WP dr Adam Jaczewski z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW.

Najnowsze prognozy numeryczne (obliczane komputerowo) nieco poprawiają pogodę w stosunku do wersji podawanej przez IMGW. Kto szuka ciepła, powinien w weekend majowych pojechać w okolice Tarnowa. Jest szansa, że w sobotę 1 maja temperatura sięgnie tam 19 stopni C. Z kolei 2 maja w Rzeszowie słupki termometrów mają dobić do 20 st. C. Niestety w całym regionie południowo-wschodniej Polski prognozowane jest zachmurzenie i deszcz.

Słusznie Polacy będą narzekać na pogodę. Dla porównania w 2019 roku w końcówce kwietnia przez Polskę przetaczała się fala upałów dochodzących do 27-29 stopni C. 26 kwietnia w Tarnowie odnotowano prawie 30 stopni ciepła.

Pogoda długoterminowa. Zimny początek maja

Nie lepiej wyglądają niestety prognozy długoterminowe na pierwsze dziesięć dni maja 2021. Tuż po weekendzie majowych ma zacząć się ochłodzenie z temperaturami do 10 stopni w ciągu dnia. Mapy ECMWF pokazują w Polsce kolejne dni z anomaliami temperaturowymi poniżej normy wieloletniej.

- Najprawdopodobniej początek maja będzie kontynuacją chłodnego trendu w pogodzie. Przy obecnych warunkach niepewność prognoz jest jednak duża. Temperatury maksymalne, jakie mogą wystąpić w kraju, zawierają się w przedziale od 12 do 24 st. C., a minimalne od -4 do 10 st. C. Przymrozków można się spodziewać do połowy maja - mówi dalej dr Jaczewski z IMGW.

Kiedy będzie ciepło?

Prognozy amerykańskiego modelu Global Forecast System wskazują, że pierwsza fala gorącego powietrza dotrze do Polski około 10-12 maja. Wówczas w całym kraju miałyby pojawić się upały dochodzące do 25-27 st. C.

Eksperci podkreślają, że 16-dniowa prognoza GFS jest jednak obarczona dużym ryzykiem błędu. Wynika ono stąd, że komputery przeliczają dane na podstawie teoretycznych założeń procesów zmian w atmosferze oraz równań matematycznych i statystycznych.

