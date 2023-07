Pogoda: żywioł zaatakował w Polsce. Niedobre wieści ze wschodu

Sprawdziły się wtorkowe prognozy IMGW, w których ostrzegano przed silnymi burzami i opadami m.in. w woj. lubelskim. Na wschodzie kraju żywioł dał o sobie znać, co widać na nagraniach i zdjęciach mieszkańców Chełma, Łukowa czy Aleksandrowa. Kanalizacje nie wytrzymały tak obfitych opadów, przez co woda wdzierała się do piwnic czy zalewała niższe piętra budynków, a także pomieszczenia gospodarcze. Pierwsze zgłoszenia o podtopieniach w powiecie biłgorajskim strażacy zaczęli otrzymywać po godzinie 17.00. Działania w podtopionych regionach głównie polegały na wypompowywaniu wody oraz zabezpieczeniu zwierząt. Woda nie oszczędziła również centrum miejscowości oraz Urzędu Gminy Łukowa. W Chełmie na ul. Rampa Brzeska, woda zerwała pokrywę studzienki, co spowodowało, że wjechał w nią samochód. Na miejscu interweniowała straż pożarna oraz policja. Według prognoz IMGW, w najbliższych godzinach w dalszym ciągu będą występować opady deszczu. W zależności od miejsca mogą one być bardzo intensywne.