Pogoda znów wariuje. Nadciąga "bomba chłodu". Wraca mróz i śnieg

Pogoda powariuje. To już ostatni dzień ładnej pogody. Do Polski dociera prawdziwa strefa chłodu. Wróci nawet mróz i śnieg. Jak prognozują synoptycy, taka aura utrzyma się co najmniej do przyszłego tygodnia.

Pogoda. Nadciąga fala chłodu Źródło: wxcharts