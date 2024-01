Pogoda zmienia się radykalnie. W Czechach już się zaczęło

We wtorek utrzyma się przeważnie częściowo zachmurzona pogoda. Przelotne opady śniegu mogą wystąpić na większych wysokościach. Temperatury rano wyniosą od -4 do 0, a w ciągu dnia będą się kształtować od 3 do 7 stopni. Przy częściowo bezchmurnym niebie temperatury ponownie mogą osiągnąć do 10 stopni Celsjusza.