Spektakularny zwrot w pogodzie. Jest nowa prognoza

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, w centrum do 80 km/h, a na zachodzie do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na zachodzie lokalnie możliwe burze z porywami do 100 km/h. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.