Pogoda. To nie będą łatwe dni dla kierowców, ale i pieszych. Jazdę mogą utrudniać lokalnie gęste mgły. Przed nami także przymrozki - chodniki i jezdnie w dużej części Polski mogą być śliskie.

Na mgły w środę muszą być przygotowani przede wszystkim mieszkańcy północnych regionów. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie zagrożeń wskazuje, że największe kłopoty mogą mieć kierowcy na drogach województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Lokalnie marznące mgły mogą ograniczyć widzialność do 200 metrów. Zamglenie prognozowane są również w kotlinach sudeckich silne zamglenia. W ciągu dnia będzie od 2 do 5 st. C.

Mgły wrócą wieczorem i to już nie tylko w północnej części Polski.

Nocne i czwartkowe mgły będą marznące i mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. IMGW ostrzega, że w rejonach występowania mgieł nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie.

Pogoda. Zmiana warunków. Nie tylko przymrozki

W nocy temperatura spadnie do -6 st. C w kotlinach górskich, -4 st. C na wschodzie, -2 st. w centrum i na południu oraz do -1 st. na zachodzie. Tylko nad samym morzem 3 st. C.

Rano mgły będą marznące, a choć w ciągu dnia przymrozki ustąpią, to jezdnie i chodniki nadal mogą być bardzo śliskie. Dodatkowo, na północny zachodzie warunki na drogach pogarszać będą opady deszczu.

Obniżenie temperatur będzie tylko przygrywką do kolejnego tygodnia - wtedy to za dnia regularnie notować będziemy temperaturę rzędu 1-2 st. C, a noce staną się jeszcze mroźniejsze.