Pogoda. Zima na Saharze

Niskie temperatury i śnieg w styczniu są naturalnym zjawiskiem w wielu częściach świata, ale pustynne obszary Afryki i Bliskiego Wschodu na ogół do nich nie należą. W ostatnim czasie w wymienionych regionach dochodzi jednak do anomalii pogodowych.

Pogoda. Mroźne powietrze nad Polską

Także w Polsce odnotowano jedną z najmroźniejszych nocy od dwóch lat. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura lokalnie spadła poniżej -27 st. C, a przy gruncie nawet do -33 st. C. Najzimniej ponownie było na północnym wschodzie .

Z prognoz wynika, że przed nami jeszcze mroźny poniedziałek. Termometry 18 stycznia pokażą od -14 st. C na północnym wschodzie, przez około -10 st. C w centrum Polski, do 0 st. C na krańcach zachodnich.