Pogoda z IMGW: wielka zmiana już w tym tygodniu. Wraca prawdziwa zima

Pogoda nie przestaje zaskakiwać. Jeśli ktoś już pożegnał się z zimą w tym sezonie i liczył na to, że już nie wróci, srodze się przeliczył. Według najnowszych informacji z IMGW jeszcze w tym tygodniu czeka nas prawdziwie zimowa aura, a wiosna schowa się tak, że nie sposób będzie odnaleźć jej oznak. Gościem programu WP "Newsroom" był dr Paweł Przygrodzki, ekspert z IMGW, który przedstawił nową prognozę pogody. Wcześniej jednak rozmówca Agnieszki Kopacz mówił o aktualnej sytuacji hydrologicznej w Polsce. Ocieplenie, które towarzyszyło nam przez miniony tydzień, spowodowało, że w rzekach podniósł się stan wód i wzrosło zagrożenie powodziowe. Dr Paweł Przygrodzki poinformował, że do tej pory stany alarmowe przekroczone zostały w dwóch stacjach pomiarowych. W kilkudziesięciu stacjach poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. W związku podniesieniem się wody w rzekach IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne we wschodniej części kraju. Ekspert twierdził jednak, że roztopy nie są tak niebezpieczne, jak początkowo przewidywano. Po omówieniu aktualnej sytuacji na rzekach w Polsce gość z IMGW przeszedł do szczegółów pogody, jaka nas czeka w najbliższym czasie. A nie wszyscy będą z niej zadowoleni...

