Pogoda. Wraca zima. Nadciąga "bestia z północy"?

Po kilku bardzo ciepłych dniach, przemieszczający się z północy na południe front atmosferyczny, przyniesie ochłodzenie. W nocy z soboty na niedzielę termometry wskazywać mogą nawet - 5 st. Celsjusza. To jednak może być dopiero przygrywka do tego, co wydarzy się za tydzień. Niektórzy synoptycy mówią wprost o "bestii z północy".

Po kilku bardzo ciepłych dniach w weekend czeka nas ochłodzenie. Jak wynika z prognoz nie będzie to jednak ostatni powrót zimy. Prognozy długoterminowe nie zawsze się sprawdzają, ale - jeśli tak się stanie - około 6-8 marca termometry mogą wskazywać znów nawet - 20 st. C.

Po stosunkowo ciepłym początku marca na północy kontynentu pojawi się strefa arktycznego powietrza, które sunąć będzie na południe. Do Polski, zgodnie z prognozami, ma ono dotrzeć już 5 marca. Najzimniej ma być 6 - 8 marca, gdy ujemne temperatury utrzymywać się będą przez całą dobę. Na północnym wschodzie Polski oraz w górach i rejonach podgórskich termometry mogą wskazywać nawet -15 st. C, a lokalnie nawet - 20 st. C.

Ten kolejny zimowy epizod autorzy serwisu fanipogody.pl, na wzór "bestii ze wschodu", nazwali "bestią z północy". Czy nadciągnie nad Polskę i znów skuje ją lodem? Przekonamy się już wkrótce. Pewne jest jedno: zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Pogoda w sobotę. Pochmurno i chłodno

Tymczasem najbliższa sobota zapowiada się na ogół pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonach górskich - śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale nad samym morzem i na wschodzie kraju w porywach będzie osiągał ponad 50 km/h. Da się także we znaki w wyższych partiach gór, gdzie może osiągać w porywach prędkość do 70 km/h, powodując zawieje i zamiecie.

Pogoda w weekend. W nocy mróz

W nocy słupek rtęci na termometrach, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce, może wskazywać nawet - 5 st. Celsjusza.

W niedzielę z północnego zachodu spodziewany jest napływ dość chłodnego powietrza polarnego. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C nad morzem do 9 st. C na południowym zachodzie regionu.

Źródło: PAP, fanipogody.pl