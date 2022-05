Pogoda wariuje. Atak burz i nagłe ochłodzenie. Nowa prognoza

Pogoda. Będzie chłodniej

Klin wyżu śródziemnomorskiego, a następnie nowo powstały wyż znad Morza Północnego wprawdzie do końca tygodnia zapewnią nam ładną, pogodną aurę, ale niestety sprowadzać do nas będą nieco chłodniejsze powietrze atlantyckie. Stąd od piątku do niedzieli gradient temperatury rozłoży się wzdłuż osi północ-południe i notować będziemy 15-17 stopni na północy do 20-23 na południu. Zatem końcówkę tygodnia spędzimy w komforcie termicznym typowo wiosennych temperatur.