Pogoda w Polsce nie rozpieszczała. W niedzielę nad krajem przeszły gwałtowne nawałnice i trąby powietrzne

Potężna nawałnica przeszła też nad powiatem tomaszowskim w woj. łódzkim. W miejscowości Smardzewice ulewie towarzyszył grad wielkości kurzych jaj. Uszkodzonych zostało wiele samochodów i budynków. Również tutaj nawałnica zerwała dachy z trzech budynków. Strażacy zabezpieczyli je przy pomocy plandek. Do podobnego zdarzanie doszło również w innej miejscowości w tym powiecie. Wszystko wskazuje też na to, że również w nocy może w tym regionie dojść do gwałtownych burz z opadami, również gradu. Tak wynika z ostrzeżenia wydanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.