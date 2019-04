Pogoda. W Hiszpanii śnieg, a nam piękny dzień popsują intensywne burze

Pogoda w czwartek będzie zwiastowała nadchodzące zmiany pogodnego wyżu na burzliwy niż. Ich przebieg nie będzie jednak tak gwałtowny, jak np. w Hiszpanii. W środę na ulice Madrytu wyjechały pługi.

Opady wystąpiły m.in. w północnej części Madrytu. Drogi stawały się coraz mniej przejezdne. Na ulice miasta wysłano pługi, by pomóc kierowcom w podróżowaniu.

W Polsce również możemy spodziewać się zmian, ale nie tak spektakularnych. Niemniej z końcem tygodnia dojdzie do przetasowań w pogodzie.

Pogoda 25 kwietnia przyniesie burze

Trzeba również liczyć się z wystąpieniem burz, których należy się spodziewać również w Sudetach i na przedgórzu. Wiatr może wtedy dochodzić do 40-60 km/h.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 21 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na zachodzie i miejscami na południu Polski, tutaj od 24 do 26 st. C.