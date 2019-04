Pogoda na dziś – czwartek 25 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (czwartek 25 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś – czwartek 25 kwietnia. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 25 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie zachęci dziś do wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieszkańcom stolicy przez cały dzień będą towarzyszyły wysokie temperatury. Przez większość dnia prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Czwartkowy ranek przyniesie przyjemną aurę. O godzinie 8 rano termometry pokażą 13 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C. Temperatura zacznie szybko rosnąć jeszcze przed południem. O godzinie 11 słupki rtęci wzrosną do 19 st. C. Po południu czeka nas prawdziwa eksplozja ciepła. W godzinach 14-20 na termometrach zobaczymy nawet 25 st. C. Temperatura odczuwalna również przekroczy 20 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1004-1007 hPa. Prędkość wiatru rano osiągnie 22 km/h, ale z każdą godziną wartość ta będzie malała. Około godziny 17 spadnie do 15 km/h.

Pogoda na dziś – 25 kwietnia Kraków

Kraków będzie dziś idealnym miejscem do wypoczynku poza domem. Bardzo wysokie temperatury będą towarzyszyły mieszkańcom miasta już od godziny 5 rano. Do wyjścia z domu zachęcą również popołudniowe przejaśnienia.

W Krakowie od rana będzie bardzo ciepło. O godzinie 8 termometry odnotują 16 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 26 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 24 st. C. Taka aura utrzyma się do późnego wieczora.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 990 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 14-18 km/h.

Pogoda na dziś – 25 kwietnia Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia będą mogli liczyć dziś na wysokie temperatury. Na niebie nie zabraknie również przejaśnień. W czwartek do wypoczynku poza domem zachęci również wiatr, którego prędkość będzie znacznie niższa niż w poprzednich dniach.

Już o godzinie 8 rano termometry pokażą 15 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Popołudniu aura zdecydowanie bardziej będzie przypominała lato niż wiosnę. Słupki rtęci o godzinie 14 wzrosną do 25 st. C, a o godzinie 17 nawet do 26 st. C. Temperatura odczuwalna popołudniu będzie wynosiła 25 st. C. Letnia aura utrzyma się również wieczorem. O godzinie 20 termometry odnotują 22 st. C, a odczuwalne będzie 21 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś około 1002 hPa. Prędkość wiatru Nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 25 kwietnia Gdańsk

Wiosenna, a momentami nawet letnia aura, zawita dziś w Gdańsku. Oprócz wysokich temperatur mieszkańcom towarzyszyć będzie również prawie bezchmurne niebo.

Pogoda przywita mieszkańców Gdańska wysoką temperaturą. O godzinie 8 rano słupki rtęci zatrzymają się na 14 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. W kolejnych godzinach słupki zaczną szybko rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia (o godzinie 17) zatrzymają się na 25 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Pogodnie będzie również wieczorem. Termometry wskażą wtedy 18 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 16 st. C.