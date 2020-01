WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze pogoda + 3 ferie zimowezakopaneszczyrk Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Pogoda w górach. Jakie warunki na stokach podczas ferii zimowych? Pogoda nie rozpieszcza narciarzy. W znacznej części kraju śniegu w tym roku nikt jeszcze nie widział. Na biały puch można liczyć jedynie w górach. Mimo to, warunki dla narciarzy nie wszędzie są najlepsze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pogoda dla narciarzy. Pierwsze dni ferii zimowych z wysoką temperaturą (Pixabay.com) W poniedziałek rozpoczął się sezon ferii zimowych, a wraz z nim fala wyjazdów w góry. Narciarze z pięciu województw wyciągnęli sprzęt i ruszyli na stoki. Jedne z najlepszych warunków panują obecnie w Zakopanem. W "stolicy Tatr" czynne są ośrodki Gubałówka, Kasprowy Wierch, Polana Szymoszkowa i Harenda. Pokrywa śnieżna ma od 20 do 120 cm. Najwięcej śniegu leży na stoku na Gubałówce, a najmniej w Harendzie. W najbliższych dniach pogoda będzie znacznie bardziej zachęcała do wędrówek niż uprawiania narciarstwa. W Zakopanem w środę 15 stycznia prognozowane jest 7 st. C i bezchmurne niebo. W kolejnych dniach powinno się ochładzać. Z prognozy MeteoGroup Polska dla TOPR wynika, że w czwartek temperatura spadnie do 6, w piątek do 5, a w sobotę do 3 st. C. W nocy temperatura spadnie nieco poniżej zera. W środę bardzo dobre warunki będą panowały również na szlakach. W Dolinie Pięciu Stawów termometry odnotują 4 st. C. Spacerowiczom może dać się we znaki wiatr, którego prędkość przekroczy 15 km/h. W kolejnych dniach będzie się ochładzać. W czwartek temperatura wyniesie 0 st. C, w piątek wzrośnie do 1 st. C, a w sobotę spadnie do -2 st. C. Ciepło będzie również w rejonie Morskiego Oka. W środę słupki rtęci zatrzymają się tam na 6 st. C, a w kolejnych dniach spadną do 3 i 1 st. C. Podczas górskich wędrówek warto zachować ostrożność. We wtorek na szlakach obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda dla narciarzy w Szczyrku. Które stoki są otwarte? Narciarze mogą szusować również w Szczyrku. Na trasach zalega tam od 20 do 40 cm śniegu. Mimo starań warunki nie są najlepsze. Czynne są tylko dwie z siedmiu tras. Narciarze mogą korzystać z trasy Ondraszek Skrzyczne-Jaworzyna i FIS Skrzyczne-Grzebień-Kaskada-Jaworzyna. Zamknięte pozostają trasy: Widokowa, Kaskada Skrzyczne – Jaworzyna, Kaskada Jaworzyna – Szczyrk, FIS Skrzyczne - Doliny (do stacji orczyka Doliny III) i FIS Doliny - Szczyrk stacja dolna. W najbliższych dniach pogoda raczej nie przyniesie poprawy warunków dla narciarzy. Od środy temperatura utrzyma się na poziomie 5-6 st. C w dolnej części stoku i 2-3 st. C w górnej części. Niewielki mróz pojawi się w nocy. W górnej części temperatura spadnie do -6 st. C, a w dolnej do -3 st. C. Zobacz także: Zjawiskowy zachód słońca nad Polską. Niesamowite zdjęcia Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące