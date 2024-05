Pogoda w Boże Ciało. Już wydano alerty

W piątek sytuacja pogodowa się nie zmieni. Znów wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, a wysokość opadów w czasie burz wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 21 do 25 st. C. na przeważającym obszarze kraju, chłodniej od 19 do 20 st. C. w obszarach podgórskich i miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywy do 80 km/h.