"Kielce toną", nagrania po burzy. Pokazali, co się działo w Tatrach

Pogoda w czwartek

W czwartek meteorolodzy przewidują przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Wysokość opadów w czasie burz 20-30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, Helu i w kotlinach górskich, 22-25 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 27 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowy oraz południowo-wschodni. Podczas burz porywy do 80 km/h.