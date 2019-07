Pogoda: Upały wrócą jeszcze w tym tygodniu. W weekend termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza

Pogoda: Upały powrócą do Polski jeszcze w tym tygodniu i już niebawem odczujemy napływu ciepłych mas powietrza znad Hiszpanii. W najbliższy weekend termometry pokażą nawet 30 stopni.

Pogoda na lipiec 2019 - upały powrócą do Polski

Choć po czerwcowej fali upałów, w lipcu nadeszło ochłodzenie, niebawem sytuacja ulegnie zmianie. Jak przewidują synoptycy, jeszcze w tym tygodniu powinniśmy przygotować się na gwałtowną zmianę pogody. Do kraju zbliżają się ciepłe masy powietrza znad Hiszpanii, które przyczynią się do wzrostu temperatury. Jedynie do środy, 17 lipca Polska będzie znajdować się jeszcze pod wpływem niżu znad Rosji, a termometry pokażą maksymalnie 12-24 stopnie.