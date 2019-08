Pogoda. Ulewne deszcze i burze. Wiemy, kiedy wróci słońce i wysokie temperatury

Pogoda. Ulewne deszcze i burze przeszły przez południe i centrum kraju. Jednak wszystko wskazuje na to, że już wkrótce pojawi się na niebie słońce. Wrócą również wysokie temperatury.

Ostatniej doby najwięcej deszczu spadło w Puławach. Dane ze stacji telemetrycznej wskazują na to, że spadło 56 mm deszczu. Identyczną sumę notowała miejscowość Mirków w województwie łódzkim. 45 mm zanotowano we wsi Pobiedna na Dolnym Śląsku, a 40 mm spadło we wsi Tonkiele na Podlasiu. Za taką sumą opadów stoi pofalowany, bardzo bogaty w wodę front atmosferyczny, który powoli odsuwać się będzie na wschód Europy.