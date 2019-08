Pogoda. Uwaga na gwałtowne burze i potężne ulewy. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Gwałtowne burze z gradem i porywami wiatru do 80 km/h na południu, a później front z ulewami w pozostałych regionach - na taką pogodą musimy być przygotowani we wtorek i najbliższą noc.

Najgwałtowniejsze zjawiska z krótkotrwałym, ale intensywnym deszczem (do 20 l wody na m kw.), porywistym wiatrem (do 80 km/h), a nawet z lokalnymi opadami gradu po południu spodziewane są na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim, w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie - wyjaśniają w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus.

Temperatura maksymalna we wtorek od 20-22 st. C nad morzem, przez 23-26 st. C w centrum do 27 st. C na Opolszczyźnie oraz Podkarpaciu.