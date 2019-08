Pogoda. Upalny początek tygodnia, a do tego "destrukcyjny downburst"

Pogoda w poniedziałek będzie tylko częściowo wakacyjna. Bo choć termometry pokażą ponad 30 kresek, wielu części Polski nie ominą niebezpieczne zjawiska. Meteorolodzy zapowiadają superkomórki, a wraz z nimi silne porywy wiatru, deszcz i burze, nawet grad.

Pogoda na poniedziałek

Pogoda na kolejne dni

Co z temperaturą? We wtorek termometry wskażą od 22 stopni C w Koszalinie i Gdańsku do 27 st. C w Przemyślu. Z kolei w środę najzimniej będzie w Suwałkach (18 st. C), a najcieplej w znowu w Przemyślu (24 st. C).