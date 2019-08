Pogoda. Groźny front nad Polską. Gwałtowne burze i ulewy

Pogoda. Gwałtowne burze przechodzą nad środkową i wschodnią Polską. Lokalnie pada grad, a wiatr osiąga w porywach osiąga prędkość 90 km/h. W nocy nadal musimy być przygotowani na ulewy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem w dziewięciu regionach. W przypadku województw wschodnich to alerty 2. stopnia.

Lokalnie zjawiska mogą być bardzo gwałtowne z deszczem do 20 l/m2, a na Mazowszu i Podlasiu nawet do 40 l/m2 i porywistym wiatrem do 90 km/h - może też sypnąć gradem - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.