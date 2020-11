Pogoda. Uderzenie zimy. IMGW wydał ostrzeżenia

Powstawaniu gołoledzi sprzyjać będzie niska temperatura. Na północnym wschodzie Polski w nocy będzie od -1 st. C do 2 st. C. Jednak przy gruncie będzie to od -3 st. do 0 st.

W sobotę na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie. Jeszcze zimniej będzie na przedgórzach, bo tylko 0-2 st. C, a na Podhalu utrzyma się lekki mróz do -4 st. C.