Pogoda. Totalne załamanie pogody. Sypnie śniegiem. Ostrzeżenia IMGW i RCB

Pogoda. To będzie wyjątkowo niebezpieczny dzień. Ostrzeżenia wydały zarówno RCB jak i IMGW. Synoptycy mówią o totalnym załamaniu pogody. W prognozie deszcz, śnieg, wichura i możliwe podtopienia.

Nad Europą dominuje układ niskiego ciśnienia. To powoduje, że do Polski napływa bardzo wilgotne powietrze.

Od Czech i Słowacji wkraczają intensywne opady deszczu. W ciągu dnia będzie padać coraz mocniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla centrum i południa kraju. Prognozuje się, że w ciągu doby może spaść nawet do 40 mm.

Pogoda. Silny wiatr i niskie temperatury

Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem, a nawet wichurami, łamiącymi drzewa i powodującymi szkody. Porywy mogą dojść nawet do 90 km/h. Szczególnie niebezpiecznie będzie wieczorem i w nocy. W górach wiatr może osiągać ponad 100 km/h.

Temperatura będzie oscylować od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 12 na północnym zachodzie.

Pogoda. W górach śnieg i zawieje

W górach sypnie śniegiem. Mogą pojawić się zawieje śnieżne. W Tatrach pojawi się do 15 cm świeżego śniegu, w Sudetach do 10 cm i nawet do 30 cm w Karkonoszach.