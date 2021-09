Pogoda. Totalne ochłodzenie. Kiedy nadejdzie zima?

Pogoda pozwala nam jeszcze cieszyć się słońcem i wysokimi temperaturami. W czwartek temperatura będzie bardzo przyjemna - od 19 do nawet 26 stopni C. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, Małopolsce i Podkarpaciu - od 25 do 26 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą około 21-22 stopni. Najchłodniej będzie na zachodzie Polski i nad morzem - od 19 do 20 stopni.