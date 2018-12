Pogoda sprzyja zabawie sylwestrowej. Będzie ciepło, a na Podhalu mróz

Ostatni dzień roku zapowiada się pogodny, gdzieniegdzie słoneczny i na większości obszaru Polski - bez opadów. Zadowoleni będą spędzający sylwestra na Podhalu, bo tam będzie lekki mróz, a nad ranem nawet minus 9 stopni. Ci, którzy wybrali zabawy miejskie, też nie będą narzekać - temperatury nie spadną poniżej 0 stopni.

W górach będzie lekki mróz w noc sylwestrową (Agencja Gazeta, Fot: Dawid Chalimoniuk)

W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, miejscami słonecznie i bez opadów. Wyjątek stanowić będzie wschodnia i południowo - wschodnia Polska (od Podlasia i wschodniego oraz południowego Mazowsza przez Lubelszczyznę i Podkarpacie po Świętokrzyskie, Małopolskę i Śląsk), gdzie dominować będą chmury i popada deszcz ze śniegiem i śnieg.

Dopiero pod koniec dnia kolejna strefa frontu atmosferycznego z chmurami i opadami deszczu zaznaczy się na zachodzie kraju (w pasie od Zachodniopomorskiego przez Lubuskie po zachodnie obszary Dolnego Śląska).

Na Podhalu mroźnie

W noc sylwestrową, w przerwach pomiędzy kolejnymi frontami atmosferycznymi, pogoda poprawi się we wschodniej i południowo - wschodniej Polsce. Tutaj nad ranem będzie niewielki mróz i termometry wskażą od (-1) do (-3) st. C. Jeszcze mroźniej będzie na Podhalu nawet do (-7) – (-9) st. C.

Pogoda w Polsce w poniedziałek około godz. 22.00:

Ciepło, z temperaturą od (+7) do (+4) st. C, ale za to deszczowo będzie na zachodzie kraju.

W ciągu dnia termometry maksymalnie wskażą od (+1) – (+2) st. C na północnym – wschodzie do (+3) – (+7) st. C w środkowym i zachodnim pasie Polski.

Uwaga na silne opady

Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami śniegu w nocy z niedzielę na poniedziałek i w poniedziałek po południu. Spadnie od 10 do 20 cm śniegu. Będą też silne porywy wiatru, do 50 km/h. To sprawi, że nad ranem na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia będą trudne warunki drogowe. Jesli ktoś nie musi wyjeżdżać w podróż autem, lepiej niech tego nie robi.

