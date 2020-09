Pogoda. Sporo chmur nad Polską. Przejdą ulewy. Kiedy więcej słońca?

Wraz z początkiem października nadejdą chłodniejsze i deszczowe dni. Będzie niewiele przejaśnień i rozpogodzeń. Od weekendu aura się załamie. Będzie padać, a niebo zdominują chmury.

Aktualna sytuacja baryczna nad Europą

Nad północnym Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi oraz Morzem Norweskim znajdują się układy niskiego ciśnienia, blokowane przez wyż, który w dalszym ciągu stacjonuje nad krajami nadbałtyckimi. Polska jest pod wpływem niżu, który współpracując ze wspomnianymi systemami niskiego ciśnienia zacznie kierować do naszego kraju zimne, polarnomorskie masy powietrza. Jedynie na wschodzie Polski dominuje jeszcze wilgotna i ciepła masa powietrza polarnomorskiego, stąd na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu i Lubelszczyźnie w sobotnie przedpołudnie odnotujemy 23 st.C

Ochłodzenie

W sobotę od 13 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, 14 st. C na Pomorzu Środkowym, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, w centrum, w Górach Świętokrzyskich, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Podkarpaciu, do 15-17 st. C na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej oraz Pomorzu Zachodnim. Wiatr w północno-wschodniej części kraju słaby, północno-wschodni, nad resztą kraju umiarkowany, na zachodzie, Śląsku i w Małopolsce okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni.

W sobotni poranek więcej chmur z opadami i wyraźnie chłodniej w regionach: Górny Śląsk, Małopolska, Góry Świętokrzyskie, Podkarpacie, Małopolska oraz Lubelszczyzna. Podczas opadów deszczu pod ciemnymi, deszczowymi chmurami nimbostratus i stratus słupki rtęci pokażą 16-17 st.C. Do godz. 15 na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej 23 st.C i sporo pogodnego nieba. Potem zagrzmi i przejdą ulewne burze. Miejscami na południu Górnego Śląska i Małopolski może spaść do 60 litrów deszczu. To z pewnością pogorszy sytuację w rzekach.

Sobota i niedziela deszczowa oraz zimna

Wygląda na to, że kończy się dobra passa słonecznych weekendów. W sobotę i niedzielę nad Polską dużo chmur z opadami deszczu. W sobotę od 13 stopni na zachodzie, 16 st.C w centrum, do 23 stopni na Mazowszu, ale również tutaj przejdą ulewy późnym popołudniem. Więcej słońca do południa w sobotę na Mazowszu. W pozostałych regionach pochmurno z opadami deszczu. W niedzielę silne opady deszczu wystąpią w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Opolszczyznę - tu tylko 12 st.C i opady do 40 litrów wody.

Więcej słońca od wtorku

Nad Skandynawią znajduje się dokładnie centrum wyżu, dlatego w Polsce od wtorku czeka nas sporo słońca. Już od wczesnego popołudnia do wieczora zachmurzenie umiarkowane i duże w regionach podgórskich, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Mazowszu i na Górnym Śląsku. Będzie także nieco cieplej, na ogół 17-18 st.C na zachodzie Polski.

Podsumowując, nie ma co liczyć, że początek nowego miesiąca przyniesie szybką poprawę aury. Na niebie dominować będą chmury, z których popada deszcz. Na termometrach w chłodnej polarnomorskiej masie powietrza maksymalnie 13-15 st.C. Więcej chwil ze słońcem pojawi się w pierwszy weekend października, ale na termometrach bez rewelacji, 16-18 st.C.

Weekendowe silne opady deszczu z pewnością ucieszą miłośników zbierania grzybów, gdyż po długim okresie bez opadów i dzięki sprzyjającej temperaturze będzie co zbierać.

Tomasz Leszczyński

Autor bloga Pogoda w Polsce