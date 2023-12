Pogoda spłata nam figle. IMGW pokazało mapy

Będzie mokro i wilgotno

Według map IMGW najbliższe cztery miesiące będą charakteryzować się opadami powyżej normy. W zależności od temperatury powietrza mogą to być deszcze, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieżyce. Oznacza to, że w styczniu suma opadów może być wyższa nawet od 58,2 mm, co jest normą dla Koszalina. Z kolei w lutym norma mieści się w granicach od 12,1 mm do 53 mm. Jeszcze większe opady, bo wynoszące nawet 67,8 mm są charakterystyczne dla marca. W kwietniu natomiast możemy spodziewać się, że zostanie przekroczona norma, licząca od 16,5 mm w Gdańsku do nawet 97 mm w Zakopanem.