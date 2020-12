Pogoda. Śnieg w święta? Znów zmiana. Najnowsza prognoza na Boże Narodzenie

Pogoda. Czy czekają nas święta ze śniegiem? W Wigilię będzie pochmurno i deszczowo, ale dwa następne dni dają nadzieję na świąteczny spacer w prawdziwie zimowej scenerii.

Pogoda w święta będzie zmienna. Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w Wigilię będzie pochmurno i deszczowo, a śnieg - ale lokalnie - spadnie w Boże Narodzenie i drugiego dnia świąt, kiedy możemy spodziewać się niewielkiej pokrywy śnieżnej w całym kraju.

W wigilijny czwartek pierwsze oznaki zimy czekają mieszkańców północnych regionów. "Tam opady deszczu przechodzić będą w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo" - prognozuje IMGW.

Temperatura maksymalna wynosić będzie od 2 st. C, 4 st. C na północy, około 7 st. C w centrum, do 12 st. C na południowym zachodzie.

Pogoda. Białe święta? Boże Narodzenie - 25 grudnia

W Boże Narodzenie (piątek) będzie zdecydowanie chłodniej. Padać będzie deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a jedynie na południu początkowo tylko deszcz.

Temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale od 1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południu. Cieplej będzie jedynie nad morzem, do 6 st. C. Dodatkowo odczucie chłodu wzmacniać będą silne podmuchy wiatru. Śnieg się raczej nie utrzyma, więc zobaczymy go później niż do tej pory zapowiadano.

Pogoda. Białe święta? Najnowsza prognoza - 26 grudnia

Dopiero drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (sobota) może przywitać nas niewielką pokrywą śnieżną - i to w całej Polsce. Jak wyjaśnia IMGW, w ciągu dnia miejscami padać będzie przelotny śnieg, więc będzie go coraz więcej.

Nie wszędzie jednak śnieg się utrzyma po nocnych opadach. W dzień prognozowana jest temperatura maksymalna od -2 st. C na Podhalu, 0 st. C na północnym wschodzie, do 2 st. C na zachodzie i północy, gdzie śnieg się stopi.

Pogoda. Co po świętach?

Dzień po świętach, w niedzielę, śniegu będzie można spodziewać się jedynie na północy kraju.

"Dominować będzie zachmurzenie duże, ale pojawiać się będą również większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -1 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C w centrum i na zachodzie" - zapowiada IMGW.