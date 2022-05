Pogoda. Słońce mocno przygrzeje. Poczujemy powiew lata

Sobota będzie ciepłym dniem. Najniższych wartości na termometrach spodziewamy się tradycyjnie na Wybrzeżu, gdzie nie będzie więcej niż 12-14 st. C. Na Suwalszczyźnie odnotujemy ok 15-16 st. C a w głębi kraju spodziewamy się maksymalnie 18-20 st. C. Najcieplej dzień zapowiada się jednak w pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, po centrum, Dolny Śląsk i Opolszczyznę, gdzie temperatura wrośnie nawet do 21-22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków zachodnich.