Pogoda. Silne ochłodzenie wraca do Polski. Na wiosnę będziemy musieli jeszcze poczekać

W drugiej połowie tygodnia czeka nas jednak ochłodzenie. Od 15 marca do 22 marca Polska znajdzie się między wyżem znad Północnego Atlantyku i Wysp Brytyjskich a układami niżowymi ulokowanymi w rozległym polu obniżonego ciśnienia. Taki rozkład pola ciśnienia sprawi, że we wschodniej części Europy nastąpi chłodny okres synoptyczny. Jeśli chodzi o średnią dobową temperaturę powietrza, to oscylować będzie ona na obszarze Polski w przedziale od 0 do 3 stopni. To typowe wartości dla przedwiośnia. Najchłodniej ma być na północnym-wschodzie, a najcieplej na zachodzie kraju.